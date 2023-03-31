RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы обороны готовятся к контрнаступательной операции, поэтому Украине нужна тяжелая техника и подготовленные резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Министр обороны Алексей Резников встретился с делегацией Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с Дельфиной Пронк.

Резников проинформировал европейских союзников о текущем состоянии ситуации на передовом, в том числе на северном, восточном и южном направлениях. Отдельное внимание акцентировал внимание на оказании помощи Силам обороны со стороны ЕС и профессиональной подготовке военных за границей.

Он поблагодарил иностранных партнеров за солидарность ЕС с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения и оказание помощи в политической, экономической, военной и гуманитарной сферах.

"Благодаря поставке западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы прежде всего тяжелая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдат к коллективным учениям подразделений бригадного уровня", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что Украина ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который должен засвидетельствовать, что страна является не только надежным партнером Альянса, но и государством, которое хорошо изучило российского агрессора и умеет воевать против него.

"Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как бороться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому обретение нашим государством членства в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе является одним из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности", - подчеркнул он.

Напомним, Резников сообщал, что Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое может начаться в апреле-мае.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что страны-партнеры не должны считать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ решающим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковЕвросоюзВойна России против Украины