Україна готується до двох варіантів подій: дипломатія або подальша оборона, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував, що Україна підготується до двох варіантів розвитку подій. Зокрема, до дипломатії або ж подальшої активної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Telegram.
Він поінформував, що Україна вже готується до наступного дипломатичного тижня. Зокрема, будуть зустрічі в Європі, які мають стати для нашої країни ще одним внеском у захист, а також внеском в наближення закінчення війни.
"До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть", - сказав президент.
Резюмуючи Зеленський висловив подяку всім, хто працює на держави і хто захищає Україну.
Мирний план США
Нагадаємо, в листопаді США представили новий план щодо завершення війни в Україні. Протягом двох місяців Україна, США та Європа доопрацьовували його, щоб зробити більш вигідним для Києва.
За підсумками всіх переговорів ключовими питаннями, які потребують узгодження, залишаються території та гарантії безпеки.
Вчора радник керівника ОП Олександр Бевз заявив, що майбутню гарантію безпеки для України підпишуть США, європейські партнери і безпосередньо Київ. Документ визначатиме, як між собою взаємодіятимуть усі гаранти.
За його словами, основні елементи майбутньої безпеки виглядають наступним чином:
- ЗСУ - перший і ключовий рівень захисту;
- очолювані Європою мультинаціональні сили, які можуть бути розміщені в Україні і залучені до безпеки на суші, в повітрі і на морі;
- американський "бекстоп" - підтримка цих сил з боку США.
Відзначимо, що вчора Зеленський анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом, щоб продовжити обговорення мирного плану. За його словами, зустріч відбудеться наприкінці січня.
Також у спілкуванні з журналістами Зеленський підкреслив, що реальні компроміси з боку Росії можливі тільки в умовах жорсткого тиску. Він пояснив, що мова йде про поєднання санкцій, активної військової підтримки України і збереження діалогу за участю США і Європи.