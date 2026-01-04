Україна готується до двох варіантів подій: дипломатія або подальша оборона, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував, що Україна підготується до двох варіантів розвитку подій. Зокрема, до дипломатії або ж подальшої активної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Telegram.

Він поінформував, що Україна вже готується до наступного дипломатичного тижня. Зокрема, будуть зустрічі в Європі, які мають стати для нашої країни ще одним внеском у захист, а також внеском в наближення закінчення війни.

"До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть", - сказав президент.

Резюмуючи Зеленський висловив подяку всім, хто працює на держави і хто захищає Україну.