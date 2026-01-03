ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Санкції та зброя замість розмов: Україна визначила шлях до компромісів з РФ

Україна, Субота 03 січня 2026 21:43
UA EN RU
Санкції та зброя замість розмов: Україна визначила шлях до компромісів з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук, Олена Чернякова

Реальні компроміси з боку Росії можливі лише за умов жорсткого тиску. Йдеться про поєднання санкцій, активної військової підтримки України та збереження діалогу за участі США і Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України під час спілкування з журналістами.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що переконати Росію піти на компроміси можна лише через реальний тиск, а не формальні розмови.

"Розмовляти, а розмовляти не просто по телефону, а розмовляти з санкціями, розмовляти військовою підтримкою України", - сказав президент.

Глава держави звернув увагу, що деякі процеси, зокрема щодо посилення ППО, останнім часом уповільнилися, і це добре бачить російська сторона. Саме тому Москва орієнтується на паузи та слабкі місця у підтримці України.

Зеленський підкреслив, що США мають тиснути на Росію сильніше, водночас відзначивши масштабну роботу американської команди. За його словами, у грудні представники США та України провели надзвичайно інтенсивну співпрацю, за що він висловив їм вдячність.

Президент також зазначив, що швидкої альтернативи нинішньому формату діалогу не існує. Теоретично лідерство могла б взяти на себе Європа, якщо США відмовляться від активної ролі, однак, на переконання Зеленського, європейський шлях не буде швидшим за американський.

"Тут уже напрацьовано дуже багато. Ми маємо поважати роботу людей і час, адже кожна хвилина зволікання означає нові страждання людей в Україні", - наголосив президент.

Раніше Україна неодноразово заявляла, що будь-які переговори з Росією мають спиратися на принцип сили, а не поступок агресору. Київ наполягає на посиленні санкційного тиску та стабільному постачанні озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони.

Упродовж останніх місяців США та європейські партнери ведуть консультації щодо подальших кроків підтримки України, однак дискусії часто супроводжуються затримками у рішеннях.

Мирний план для України

Нагадаємо, що сьогодні, 3 січня, в Києві пройшла низка зустрічей, на яких радники "коаліції рішучих" працювали над мирним планом на супутніми документами. Вже у вівторок, 6 січня, напрацювання обговорюватимуть лідери коаліції у Парижі.

В грудні президент Володимир Зеленський уперше оприлюднив усі 20 пунктів мирного плану, який Україна напрацьовує спільно зі США. Наразі американська сторона обговорює цей документ із представниками Росії.

Раніше Зеленський анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом наприкинці січня для обговорення мирного плану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Україна
Новини
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем