Украина готовится к двум вариантам событий: дипломатия или дальнейшая оборона, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина подготовится к двум вариантам развития событий. В частности, к дипломатии или дальнейшей активной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Telegram.

Он проинформировал, что Украина уже готовится к следующей дипломатической неделе. В частности, будут встречи в Европе, которые должны стать для нашей страны еще одним вкладом в защиту, а также вкладом в приближение окончания войны.

"К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст", - сказал президент.

Резюмируя Зеленский выразил благодарность всем, кто работает на государства и кто защищает Украину.