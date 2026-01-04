ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина готовится к двум вариантам событий: дипломатия или дальнейшая оборона, - Зеленский

Воскресенье 04 января 2026 20:36
UA EN RU
Украина готовится к двум вариантам событий: дипломатия или дальнейшая оборона, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина подготовится к двум вариантам развития событий. В частности, к дипломатии или дальнейшей активной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Telegram.

Он проинформировал, что Украина уже готовится к следующей дипломатической неделе. В частности, будут встречи в Европе, которые должны стать для нашей страны еще одним вкладом в защиту, а также вкладом в приближение окончания войны.

"К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст", - сказал президент.

Резюмируя Зеленский выразил благодарность всем, кто работает на государства и кто защищает Украину.

Мирный план США

Напомним, в ноябре США представили новый план по завершению войны в Украине. В течение двух месяцев Украина, США и Европа дорабатывали его, чтобы сделать более выгодным для Киева.

По итогам всех переговоров ключевыми вопросами, требующими согласования, остаются территории и гарантии безопасности.

Вчера советник руководителя ОП Александр Бевз заявил, что будущую гарантию безопасности для Украины подпишут США, европейские партнеры и непосредственно Киев. Документ будет определять, как между собой будут взаимодействовать все гаранты.

По его словам, основные элементы будущей безопасности выглядят следующим образом:

  • ВСУ - первый и ключевой уровень защиты;
  • возглавляемые Европой мультинациональные силы, которые могут быть размещены в Украине и привлечены к безопасности на суше, в воздухе и на море;
  • американский "бэкстоп" - поддержка этих сил со стороны США.

Отметим, что вчера Зеленский анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы продолжить обсуждение мирного плана. По его словам, встреча состоится в конце января.

Также в общении с журналистами Зеленский подчеркнул, что реальные компромиссы со стороны России возможны только в условиях жесткого давления. Он пояснил, что речь идет о сочетании санкций, активной военной поддержки Украины и сохранения диалога с участием США и Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем