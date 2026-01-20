Україна готує власний аналог Mavic: Федоров анонсував тестування

В Україні триває підготовка аналога китайських дронів Mavic, запуск революційної системи Mission control та створення спеціальних підрозділів для полювання на операторів дронів РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з медіа.

Україна готує заміну китайським Mavic

За словами Федорова, Україна активно працює над зменшенням залежності від китайських дронів.

"Вже цього місяця тестуємо певне рішення. У нас буде свій аналог Mavic - камера така сама, але дистанція польоту більша", - зазначив міністр.

Як Україна рахує ефективність дронів

Федоров підкреслив, що завдяки системі єБали Міністерство оборони повністю розуміє, як і де застосовуються дрони на фронті.

Наступним кроком стане запуск проєкту Mission control, який дозволить:

відстежувати тип дронів;

маршрут польоту;

місце запуску;

ефективність виконання бойових завдань.

Це дасть змогу закрити повний цикл роботи з дронами - від закупівлі та постачання до бойового застосування.

Mission control: від дронів до артилерії

Міністр повідомив, що над Mission control працювали майже два роки. Після запуску системи для дронів наступним етапом стане її масштабування на артилерію.

Крім того, Міноборони отримає повну статистику щодо екіпажів дронів - їх керівників, щомісячні рейтинги та показники ефективності підрозділів.

"Нам потрібно бачити всю картину, щоб ухвалювати швидкі та правильні управлінські рішення", - пояснив Федоров.

Полювання на операторів дронів РФ

Окрему увагу Міністерство оборони приділяє боротьбі з російськими операторами дронів.

За словами Федорова, завдання України - вибити операторів дронів противника з поля бою. Для цього формуються спеціалізовані підрозділи, які полюватимуть саме на них.

"Такий досвід уже є, тепер його потрібно масштабувати", - зазначив він.

Дроново-штурмові підрозділи - війна майбутнього

Міністр також заявив про розвиток дроново-штурмових підрозділів, які мають іншу штатну структуру та доктрину застосування дронів.

За його словами, підрозділ Code 9.2 нещодавно провів унікальну операцію в Куп’янську, яка довела ефективність нової тактики.

"За дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них", - підсумував Федоров.