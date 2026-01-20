Украина готовит собственный аналог Mavic: Федоров анонсировал тестирование

В Украине продолжается подготовка аналога китайских дронов Mavic, запуск революционной системы Mission control и создание специальных подразделений для охоты на операторов дронов РФ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с медиа.

Украина готовит замену китайским Mavic

По словам Федорова, Украина активно работает над уменьшением зависимости от китайских дронов.

"Уже в этом месяце тестируем определенное решение. У нас будет свой аналог Mavic - камера такая же, но дистанция полета больше", - отметил министр.

Как Украина считает эффективность дронов

Федоров подчеркнул, что благодаря системе еБалы Министерство обороны полностью понимает, как и где применяются дроны на фронте.

Следующим шагом станет запуск проекта Mission control, который позволит:

отслеживать тип дронов;

маршрут полета;

место запуска;

эффективность выполнения боевых задач.

Это позволит закрыть полный цикл работы с дронами - от закупки и поставки до боевого применения.

Mission control: от дронов до артиллерии

Министр сообщил, что над Mission control работали почти два года. После запуска системы для дронов следующим этапом станет ее масштабирование на артиллерию.

Кроме того, Минобороны получит полную статистику по экипажам дронов - их руководителей, ежемесячные рейтинги и показатели эффективности подразделений.

"Нам нужно видеть всю картину, чтобы принимать быстрые и правильные управленческие решения", - пояснил Федоров.

Охота на операторов дронов РФ

Отдельное внимание Министерство обороны уделяет борьбе с российскими операторами дронов.

По словам Федорова, задача Украины - выбить операторов дронов противника с поля боя. Для этого формируются специализированные подразделения, которые будут охотиться именно на них.

"Такой опыт уже есть, теперь его нужно масштабировать", - отметил он.

Дроново-штурмовые подразделения - война будущего

Министр также заявил о развитии дроново-штурмовых подразделений, которые имеют другую штатную структуру и доктрину применения дронов.

По его словам, подразделение Code 9.2 недавно провело уникальную операцию в Купянске, которая доказала эффективность новой тактики.

"За дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них", - подытожил Федоров.