Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна готує серію зустрічей з партнерами та лідерами країн: Зеленський назвав дати

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україна вже найближчим часом проведе низку важливих зустрічей із партнерами з Коаліції охочих, а також переговори на рівні світових лідерів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Щойно секретар РНБО Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Плануємо на 3 січня в Україні", - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що після цього переговори продовжаться на рівні лідерів держав. За його словами, така зустріч запланована 6 січня у Франції.

"Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів - зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції", - зазначив він.

Окремо Зеленський подякував команді президента США Дональда Трампа за готовність долучатися до всіх ефективних форматів співпраці. За його словами, українські команди вже провели комунікацію з партнерами та обговорили подальші кроки і ключові акценти переговорів.

"Жодного дня не втрачаємо", - підсумував Зеленський

Нові робочі групи

28 грудня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, під час якої обговорили спірні положення американського "мирного плану" щодо України.

Після переговорів сторони виступили із заявами для преси. Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, зазначивши, що остаточних рішень поки не ухвалено, однак сторони наблизилися до домовленостей. Також він оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання за участі високопосадовців США.

Нещодавно ж Умєров повідомив про розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. До неї приєднався і Зеленський.

Все що відомо про зустріч лідерів у США та що їй передувало, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

