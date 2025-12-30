Украина готовит серию встреч с партнерами и лидерами стран: Зеленский назвал даты

Украина уже в ближайшее время проведет ряд важных встреч с партнерами из Коалиции желающих, а также переговоры на уровне мировых лидеров.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.
"Только что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине", - заявил Зеленский.
Он также сообщил, что после этого переговоры продолжатся на уровне лидеров государств. По его словам, такая встреча запланирована 6 января во Франции.
"Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров - встречи нужны. Планируем 6 января во Франции", - отметил он.
Отдельно Зеленский поблагодарил команду президента США Дональда Трампа за готовность участвовать во всех эффективных форматах сотрудничества. По его словам, украинские команды уже провели коммуникацию с партнерами и обсудили дальнейшие шаги и ключевые акценты переговоров.
"Ни одного дня не теряем", - подытожил Зеленский
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу во Флориде, во время которой обсудили спорные положения американского "мирного плана" по Украине.
После переговоров стороны выступили с заявлениями для прессы. Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, отметив, что окончательных решений пока не принято, однако стороны приблизились к договоренностям. Также он объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию с участием высокопоставленных чиновников США.
Недавно же Умеров сообщил о разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. К ней присоединился и Зеленский.
Все что известно о встрече лидеров в США и что ей предшествовало, - читайте в материале РБК-Украина.