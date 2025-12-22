Україна готує одразу кілька санкційних пакетів проти РФ: Зеленський розкрив деталі

"Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю", - зазначив Зеленський.

За його словами, також готубться санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії.

"Працюємо з європейськими структурами щодо деталей 20-го пакета санкцій Євросоюзу, і головне завдання – щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна та пов’язаних із ним олігархів", - додав глава держави.

Він також зазначив, що готується новий санкційний пакет Канади. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій, відповідні рішення РНБО України та укази будуть вже незабаром.