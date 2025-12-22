Украина готовит сразу несколько санкционных пакетов против РФ: Зеленский раскрыл детали

"Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая", - отметил Зеленский.

По его словам, также готовятся санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии.

"Работаем с европейскими структурами по деталям 20-го пакета санкций Евросоюза, и главная задача - чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы (российского диктатора Владимира - ред.) Путина и связанных с ним олигархов", - добавил глава государства.

Он также отметил, что готовится новый санкционный пакет Канады. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций, соответствующие решения СНБО Украины и указы будут уже вскоре.