Україна готує нові розробки дронів та велику оборонну угоду зі США, - Стефанчук

Він зазначив, що сьогодні весь світ бере за основу весь досвід України щодо виробництва дронів та антидронових перехоплювачів.

"Десь восени український військово-оборонний комплекс ще здивує весь світ новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки. Я хочу нагадати данську та чеську моделі, які фінансують або забезпечують через своє фінансування Збройні сили України", - сказав очільник парламенту.

Крім того, спікер зазначив, що Україна "очікує новий mega deal (велику угоду. - ред.) зі Сполученими Штатами". Згідно з нею, українські дрони будуть продаватися до США, а взамін Україна буде купувати найновіше американське озброєння.

"Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам", - додав Стефанчук.