Украина готовит новые разработки дронов и большое оборонное соглашение с США, - Стефанчук

Украина готовится к соглашению, по которому будет продавать США дроны собственной разработки, а взамен покупать новейшее американское оружие.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу "Ми-Україна".
Он отметил, что сегодня весь мир берет за основу весь опыт Украины по производству дронов и антидронових перехватчиков.
По его словам, "где-то осенью украинский военно-оборонный комплекс еще удивит весь мир новыми разработками, в которые сегодня вкладываются мировые экономики".
В этом контексте он напомнил о датской и чешской моделях, которые финансируют или обеспечивают через свое финансирование Вооруженные силы Украины.
Кроме того, спикер отметил, что Украина "ожидает новое mega deal (большое соглашение. - ред.) с Соединенными Штатами". Согласно ему, США будут закупать украинские дроны, а Украина взамен будет покупать новейшее американское вооружение.
"Это совершенно новая страница, когда мы уже начинаем становиться поставщиками безопасности для всего мира. Потому что у нас есть уникальный опыт, уникальные технологии, уникальные продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам", - добавил Стефанчук.
Напомним, 18 июля премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина и США планируют подписать "дрон дил" (drone-deal) по производству и продаже беспилотников.
Этот вопрос обсуждали президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора.
В частности, американский лидер высказал заинтересованность в украинских дронах и заявил, что его страна не против их покупать. В ответ Зеленский попросил США помочь укрепить "воздушный щит" над Украиной.
Добавим, что США и НАТО подписали соглашение о поставках американского оружия в Украину. За американское вооружение будут платить страны Европы.
В частности, Украина получит новую партию систем противовоздушной обороны Patriot.
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