Украина готовит новые разработки дронов и большое оборонное соглашение с США, - Стефанчук

Украина готовится к соглашению, по которому будет продавать США дроны собственной разработки, а взамен покупать новейшее американское оружие.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу "Ми-Україна".

Он отметил, что сегодня весь мир берет за основу весь опыт Украины по производству дронов и антидронових перехватчиков.

По его словам, "где-то осенью украинский военно-оборонный комплекс еще удивит весь мир новыми разработками, в которые сегодня вкладываются мировые экономики".

В этом контексте он напомнил о датской и чешской моделях, которые финансируют или обеспечивают через свое финансирование Вооруженные силы Украины.

Кроме того, спикер отметил, что Украина "ожидает новое mega deal (большое соглашение. - ред.) с Соединенными Штатами". Согласно ему, США будут закупать украинские дроны, а Украина взамен будет покупать новейшее американское вооружение.

"Это совершенно новая страница, когда мы уже начинаем становиться поставщиками безопасности для всего мира. Потому что у нас есть уникальный опыт, уникальные технологии, уникальные продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам", - добавил Стефанчук.