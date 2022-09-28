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Україна готова збільшити експорт. Зеленський запропонував ООН розширити "зернову угоду"

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готова збільшити експорт агропродукції, тому запропонувала ООН розширити "зернову угоду".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, зокрема, обговорив реалізацію експортної зернової ініціативи.

"Погодилися в тому, що ініціативу треба не лише зберегти і захистити від будь-яких намагань її зірвати, але й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, що її потребують", - сказав президент.

Зазначимо, що раніше президент попереджав, що Росія готує ґрунт для спроби зриву "зернової угоди".

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Антоніу Гутеррешем загрозливу ситуації на Запорізькій АЕС, яку спричинила російська агресія.

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