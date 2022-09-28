Украина готова увеличить экспорт. Зеленский предложил ООН расширить "зерновое соглашение"

Украина готова увеличить экспорт агропродукции, потому предложила ООН расширить "зерновое соглашение".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем обсудил реализацию экспортной зерновой инициативы.
"Согласились в том, что инициативу нужно не только сохранить и защитить от любых попыток ее срыва, но и расширить. Украина готова значительно увеличить экспорт нашей агропродукции нуждающимся странам", - сказал президент.
Напомним, ранее президент предупреждал, что Россия готовит почву для попытки срыва "зернового соглашения".
Напомним, Зеленский обсудил с Антониу Гутеррешем угрожающую ситуацию на Запорожской АЭС, вызванную российской агрессией.
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