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Украина готова увеличить экспорт. Зеленский предложил ООН расширить "зерновое соглашение"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готова увеличить экспорт агропродукции, потому предложила ООН расширить "зерновое соглашение".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем обсудил реализацию экспортной зерновой инициативы.

"Согласились в том, что инициативу нужно не только сохранить и защитить от любых попыток ее срыва, но и расширить. Украина готова значительно увеличить экспорт нашей агропродукции нуждающимся странам", - сказал президент.

Напомним, ранее президент предупреждал, что Россия готовит почву для попытки срыва "зернового соглашения".

Напомним, Зеленский обсудил с Антониу Гутеррешем угрожающую ситуацию на Запорожской АЭС, вызванную российской агрессией.

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продовольственный кризисВладимир ЗеленскийАнтониу Гутерриш