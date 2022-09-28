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Росія готує ґрунт для зриву "зернової угоди", - Зеленський

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Київ, Середа 28 вересня 2022 00:06
Росія готує ґрунт для зриву "зернової угоди", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія готує ґрунт для спроби зриву "зернової угоди". Йдеться про розблокування морського шляху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Україна поінформувала західних партнерів про "брехливі заяви Москви".

"Статистика експорту абсолютна прозора і доступна всьому міжнародному суспільству. Понад 5 млн тонн продукції відправлено на експорт із трьох наших портів. 232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша продукція вже експортована до Алжиру, Ефіопії, Єгипту, Лівії, Кенії, Сомалі, Судану, Тунісу, щоби РФ знову не поставила ці країни в умовах продовольчої кризи", - заявив Зеленський.

Зерновий шантаж

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час виступу на Східному економічному форумі пригрозив обмежити вивіз зерна з України нібито через те, що майже все зерно з України вирушило не до найбідніших країн, а до Євросоюзу і заявив, що планує обговорити це з турецьким. лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Зеленський заявив, що слова російського диктатора Володимира Путіна про обмеження вивезення зерна з України є безпідставними, але абсолютно прогнозованими.

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