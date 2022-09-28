ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна готова збільшити експорт. Зеленський запропонував ООН розширити "зернову угоду"

Новость на русском →
Середа 28 вересня 2022 22:47
Україна готова збільшити експорт. Зеленський запропонував ООН розширити "зернову угоду" Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готова збільшити експорт агропродукції, тому запропонувала ООН розширити "зернову угоду".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, зокрема, обговорив реалізацію експортної зернової ініціативи.

"Погодилися в тому, що ініціативу треба не лише зберегти і захистити від будь-яких намагань її зірвати, але й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, що її потребують", - сказав президент.

Зазначимо, що раніше президент попереджав, що Росія готує ґрунт для спроби зриву "зернової угоди".

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Антоніу Гутеррешем загрозливу ситуації на Запорізькій АЕС, яку спричинила російська агресія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
продовольственный кризис Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш
NEWS
Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги
Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана