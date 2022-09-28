Украина готова увеличить экспорт. Зеленский предложил ООН расширить "зерновое соглашение"

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .

Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем обсудил реализацию экспортной зерновой инициативы.

"Согласились в том, что инициативу нужно не только сохранить и защитить от любых попыток ее срыва, но и расширить. Украина готова значительно увеличить экспорт нашей агропродукции нуждающимся странам", - сказал президент.