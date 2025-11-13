ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна готова воювати ще три роки, але Путін не зможе стільки витримати, - Сікорський

Польща, Четвер 13 листопада 2025 01:49
Україна готова воювати ще три роки, але Путін не зможе стільки витримати, - Сікорський Фото: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна може воювати ще три роки, а Путін демонструє провальні воєнні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-версію подкаста The Rest Is Politics: Leading.

Сікорський вважає, що Україна має ресурси для ведення війни ще на кілька років.

"Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають приблизно 10 років. Я не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки", - зазначив він.

За його словами, під час ведення війни проти України російський диктатор Володимир Путін показав себе невдало. Бо його "друга армія у світі" вже понад 10 років воює на Донбасі, а це не можна назвати перемогою.

Голова МЗС Польща також закликав ЄС активніше брати участь у сприянні переговорам щодо майбутнього мирного врегулювання.

"Сподіваюся, США продовжать постачати Україну розвідданими. Звичайно, Польща оплачує термінали Starlink, боєприпаси для американської зброї, призначеної для протиповітряної оборони та дальніх ударів, також важливі", - додав Сікорський.

Прогнози щодо тривалості війни

Раніше про те, що Україна готова воювати з Росією ще два або три роки, говорив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки”, - сказав Туск в інтерв'ю британському виданню The Sunday Times.

Раніше РБК-Україна писало, що експерти Міжнародного валютного фонду в липні оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. У базовому сценарії терміни закінчення інтенсивних бойових дій залишаються незмінними - кінець 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.

У червні Світовий банк оновив прогноз, згідно з яким зростання економіки України збільшиться з 2% у 2025 році до 5,2% у 2026 році. Прискорення зростання враховує очікування Світового банку, що російське вторгнення "триватиме до кінця 2025 року, після чого активні бойові дії почнуть спадати".

