Зеленський запевнив у готовності України воювати ще два-три роки, - Туск

Україна готова воювати з Росією ще два, або три роки. Але президент України Володимир Зеленський сподівається, що війна не затягнеться на десятиліття - хоча побоюється саме такого сценарію.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю британському виданню The Sunday Times розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Туск зазначив, що не має сумнівів в тому, що попри бажання Росії Україна виживе, як незалежна держава. Питання в тому, скільки ще жертв буде при цьому.

"Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки”, - сказав Туск.

Прем'єр додав, що Україна вкрай стурбована тим, які наслідки матиме для населення та економіки війна, якщо вона продовжуватиметься понад три роки. Саме тому Зеленський сказав про "два-три роки", але не більше.

Україна має право бити Росію, де захоче

Туск підкреслив, що Україна має право атакувати російські цілі в будь-якій точці Європи. Війна в Україні завдає масштабної шкоди економіці РФ.

Російська економіка, вважає польський прем'єр, на "довгій дистанції" загалом "не має шансів вижити". А зараз вона стикається з проблемами, особливо після нових санкцій США.

Росіяни готові воювати

При цьому Туск попередив, що внутрішня нестабільність в Росії може зробити російського диктатора Володимира Путіна більш агресивним. Водночас зараз немає впевненості, що каральний підхід президента США Дональда Трампа до Кремля буде більш-менш стабільним достатньо довго.

До того ж у росіян, попри те, що вони перебувають в дуже скрутному економічному становищі, є одна перевага над західними країнами. Росіяни готові воювати.

"Вони мають одну велику перевагу над Заходом, а особливо над Європою: вони готові воювати… у воєнний час це абсолютно вирішальне питання. Ви не маєте шансів на перемогу, якщо не готові воювати або принаймні чимось пожертвувати”, - пояснив Туск.