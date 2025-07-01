Скільки триватиме війна в Україні: МВФ оновив основний сценарій

Експерти Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. У базовому сценарії терміни закінчення інтенсивних бойових дій залишаються незмінними - кінець 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

"Припущення щодо перебігу війни, що лежать в основі сценаріїв програми, залишаються актуальними, оскільки мирні переговори поки що не дали відчутних результатів", - заявили в МВФ і додали, що це створює різноспрямовані ризики щодо тривалості та інтенсивності конфлікту.

Однак поточна програма МВФ має обмежені можливості для поглинання нових шоків, включно з можливим затягуванням і посиленням війни, водночас залишаючи час для проведення реформ, необхідних для відновлення зовнішньої стійкості в середньостроковій перспективі, додали у фонді.

Прогноз зростання ВВП на 2025 рік

Прогноз зростання ВВП на 2025 рік зберігається на рівні 2-3% у річному вираженні. Нижчий, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії загалом компенсується збільшенням імпорту газу через зниження внутрішнього виробництва та слабкий аграрний експорт.



При цьому вплив змін до держбюджету (збільшення військових видатків на 400 млрд гривень, - ред.) оцінюється як незначний з огляду на високу частку імпорту. Більш високий урожай у другому півріччі 2025 року має підтримати зростання.

Інфляція, як очікується, знизиться до 9% у річному вираженні до кінця 2025 року. Цьому сприятиме послаблення базового ефекту цін на харчові продукти у другому півріччі та жорстка монетарна політика.

Дефіцит поточного рахунку без урахування грантів у 2025 році зросте порівняно з попереднім оглядом на 1,7% ВВП. Це пов'язано зі збільшенням пріоритетного імпорту, вищим імпортом газу та зниженням обсягів аграрного експорту.

Резерви та торгівля

Ризики, пов'язані з припиненням дії Автономних торговельних заходів ЄС для України, залишаються, але пом'якшуються перенаправленням експорту в інші регіони. Міжнародні резерви до кінця року становитимуть 53,4 млрд доларів, що нижче попереднього прогнозу.

Основні причини зниження резервів - розширення дефіциту поточного рахунку та перенесення зовнішнього фінансування з 2025 на 2026 рік.

Допбюджет і оборонні витрати

Потреби в оборонних витратах на 2025 рік збільшилися, що вимагає ухвалення додаткового бюджету. Заплановано збільшення видатків на 5,8% ВВП, відповідний законопроєкт незабаром надійде до парламенту, йдеться в документі.