ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина готова воевать еще три года, но Путин не сможет столько выдержать, - Сикорский

Польша, Четверг 13 ноября 2025 01:49
UA EN RU
Украина готова воевать еще три года, но Путин не сможет столько выдержать, - Сикорский Фото: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина может воевать еще три года, а Путин демонстрирует провальные военные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-версию подкаста The Rest Is Politics: Leading.

Сикорский считает, что Украина имеет ресурсы для ведения войны еще на несколько лет.

"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся примерно 10 лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года", - отметил он.

По его словам, во время ведения войны против Украины российский диктатор Владимир Путин показал себя неудачно. Потому что его "вторая армия в мире" уже более 10 лет воюет на Донбассе, а это нельзя назвать победой.

Глава МИД Польша также призвал ЕС активнее участвовать в содействии переговорам относительно будущего мирного урегулирования.

"Надеюсь, США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны", - добавил Сикорский.

Прогнозы относительно продолжительности войны

Ранее о том, что Украина готова воевать с Россией еще два или три года, говорил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года", - сказал Туск в интервью британскому изданию The Sunday Times.

Ранее РБК-Украина писало, что эксперты Международного валютного фонда в июле обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. В базовом сценарии сроки окончания интенсивных боевых действий остаются неизменными - конец 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.

В июне Всемирный банк обновил прогноз, согласно которому рост экономики Украины увеличится с 2% в 2025 году до 5,2% в 2026 году. Ускорение роста учитывает ожидания Всемирного банка, что российское вторжение "продлится до конца 2025 года, после чего активные боевые действия начнут спадать".

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Украине
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа