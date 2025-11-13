Украина готова воевать еще три года, но Путин не сможет столько выдержать, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина может воевать еще три года, а Путин демонстрирует провальные военные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-версию подкаста The Rest Is Politics: Leading.

Сикорский считает, что Украина имеет ресурсы для ведения войны еще на несколько лет.

"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся примерно 10 лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года", - отметил он.

По его словам, во время ведения войны против Украины российский диктатор Владимир Путин показал себя неудачно. Потому что его "вторая армия в мире" уже более 10 лет воюет на Донбассе, а это нельзя назвать победой.

Глава МИД Польша также призвал ЕС активнее участвовать в содействии переговорам относительно будущего мирного урегулирования.

"Надеюсь, США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны", - добавил Сикорский.