Украина готова воевать еще три года, но Путин не сможет столько выдержать, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина может воевать еще три года, а Путин демонстрирует провальные военные результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-версию подкаста The Rest Is Politics: Leading.
Сикорский считает, что Украина имеет ресурсы для ведения войны еще на несколько лет.
"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся примерно 10 лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года", - отметил он.
По его словам, во время ведения войны против Украины российский диктатор Владимир Путин показал себя неудачно. Потому что его "вторая армия в мире" уже более 10 лет воюет на Донбассе, а это нельзя назвать победой.
Глава МИД Польша также призвал ЕС активнее участвовать в содействии переговорам относительно будущего мирного урегулирования.
"Надеюсь, США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны", - добавил Сикорский.
Прогнозы относительно продолжительности войны
Ранее о том, что Украина готова воевать с Россией еще два или три года, говорил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года", - сказал Туск в интервью британскому изданию The Sunday Times.
Ранее РБК-Украина писало, что эксперты Международного валютного фонда в июле обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. В базовом сценарии сроки окончания интенсивных боевых действий остаются неизменными - конец 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.
В июне Всемирный банк обновил прогноз, согласно которому рост экономики Украины увеличится с 2% в 2025 году до 5,2% в 2026 году. Ускорение роста учитывает ожидания Всемирного банка, что российское вторжение "продлится до конца 2025 года, после чего активные боевые действия начнут спадать".