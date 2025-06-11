Як довго триватиме війна в Україні та чи є шанси у переговорів: оцінка Світового банку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Світового банку за червень 2025 року.

Як зазначається в документі, обговорення потенційного припинення вогню між Росією та Україною почалися на початку року, але перспективи довгострокового врегулювання залишаються невизначеними.

Прогнозується, що зростання економіки України збільшиться з 2,0% у 2025 році до 5,2% у 2026 році. Прискорення зростання враховує очікування Світового банку, що російське вторгнення "триватиме до кінця 2025 року, після чого активні бойові дії почнуть спадати".

Прогнозоване зростання 2026 року передбачає сплеск інвестицій у виробництво та реконструкцію, тоді як очікується, що відновлення експорту залишиться обмеженим через складне торговельне середовище та економічну невизначеність. Витрати на реконструкцію та відновлення оцінюються в 524 млрд доларів, що майже втричі більше за ВВП України у 2024 році

За оцінкою Світового банку, без міцної мирної угоди продовження або посилення вторгнення може ще більше послабити економіку України та підтримувати високу геополітичну напруженість.

Порушення потоків фінансування в Україну посилить ці ризики, оскільки зовнішнє фінансування країни, як і раніше, сильно залежить від постійної підтримки з боку ЄС і США, йдеться в прогнозі.

При цьому підтримка Європи і США відіграє ключову роль для України. Світовий банк оцінює підтримку ЄС набагато вище.



Світовий банк також знизив свій прогноз світового зростання на 2025 рік на 0,4 в.п. до 2,3%, заявивши, що вищі тарифи і зростання невизначеності стали "значним стримувальним фактором" для майже всіх економік.