Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів з ЄС, - Зеленський

Український президент Володимир Зеленський обговорив євроінтеграцію України з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"Окрема увага - роботі над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України у Європейський Союз. Наша країна технічно повністю готова й очікує на відкриття всіх шести кластерів упродовж цього та наступного місяців", - наголосив глава держави.
Зеленський також подякував Кошті за підтримку і особисті зусилля в розблокуванні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро.
"Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими", - зазначив президент.
Крім того, Зеленський та Кошта обговорили посилення антиросійських санкцій. Президент подякував за 20-й пакет санкцій ЄС й наголосив, що Україна розраховує на посилення санкційного тиску проти російського "тіньового флоту" в наступному пакеті.
Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році. Однак у Брюсселі та європейських столицях такі строки вважають надто оптимістичними.
Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово підкреслював, що приєднання України вже наступного року є нереальним сценарієм. Аналогічну скептичну позицію висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який виступив проти прискореного вступу Києва до блоку.
Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також зауважив, що через триваючу повномасштабну війну Україна не матиме можливості швидко приєднатися до ЄС.
У самому Брюсселі акцентують на важливості виконання всіх необхідних умов для повноправного членства. Зокрема, єврокомісарка Марта Кос окреслила перелік ключових вимог, які наразі стоять перед українською владою.
Водночас західні медіа вказують на те, що частина країн Євросоюзу має побоювання щодо подальшого розширення об'єднання та називають конкретні держави, які не підтримують ідею швидкого вступу України.