Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів з ЄС, - Зеленський

"Окрема увага - роботі над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України у Європейський Союз. Наша країна технічно повністю готова й очікує на відкриття всіх шести кластерів упродовж цього та наступного місяців", - наголосив глава держави.

Зеленський також подякував Кошті за підтримку і особисті зусилля в розблокуванні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро.

"Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський та Кошта обговорили посилення антиросійських санкцій. Президент подякував за 20-й пакет санкцій ЄС й наголосив, що Україна розраховує на посилення санкційного тиску проти російського "тіньового флоту" в наступному пакеті.

Вступ України в ЄС

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році. Однак у Брюсселі та європейських столицях такі строки вважають надто оптимістичними.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово підкреслював, що приєднання України вже наступного року є нереальним сценарієм. Аналогічну скептичну позицію висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який виступив проти прискореного вступу Києва до блоку.

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також зауважив, що через триваючу повномасштабну війну Україна не матиме можливості швидко приєднатися до ЄС.