Україна готова розкрити власні технології Японії: Зеленський назвав умову

Україна готова передати Японії свої оборонні технології, зокрема морські безпілотники, та хоче взамін отримати доступ до ракет ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

"Японія є однією з країн, що мають ліцензії або власне виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам. І звісно, ми хочемо співпрацювати, мати спільне виробництво або обмінюватися знаннями", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна готова відкрити наші технології – наприклад, морські дрони для захисту узбережжя.

"Не маючи власного флоту, ми змогли знищити частину російського флоту в Чорному морі за допомогою наших морських дронів. Вони не підходять до наших берегів через їх можливості", - додав глава держави.

Президент України також пояснив, що Японії можуть бути корисні здобутки України у кібербезпеці, дрони-перехоплювачі, управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз, ширший досвід сучасної війни тощо.