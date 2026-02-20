ua en ru
Пт, 20 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна готова розкрити власні технології Японії: Зеленський назвав умову

П'ятниця 20 лютого 2026 12:26
UA EN RU
Україна готова розкрити власні технології Японії: Зеленський назвав умову Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна готова передати Японії свої оборонні технології, зокрема морські безпілотники, та хоче взамін отримати доступ до ракет ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Читайте також: Україна поділиться технологіями виробництва дронів з США

"Японія є однією з країн, що мають ліцензії або власне виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам. І звісно, ми хочемо співпрацювати, мати спільне виробництво або обмінюватися знаннями", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна готова відкрити наші технології – наприклад, морські дрони для захисту узбережжя.

"Не маючи власного флоту, ми змогли знищити частину російського флоту в Чорному морі за допомогою наших морських дронів. Вони не підходять до наших берегів через їх можливості", - додав глава держави.

Президент України також пояснив, що Японії можуть бути корисні здобутки України у кібербезпеці, дрони-перехоплювачі, управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз, ширший досвід сучасної війни тощо.

Експорт зброї та обмін технологіями

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Він може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.

Також раніше Україна та Хорватія домовилися про розширення спільного виробництва озброєння. Країни підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.

Як зазначав секретар РНБО Рустем Умєров, перші реальні експортні контракти з'являться не раніше другої половини 2026 року. Це пов'язано з тривалими процедурами сертифікації, тестування та закупівель з боку іноземних партнерів.

Пріоритетним товаром для продажу стануть українські безпілотники (повітряні, наземні та морські), частина яких вироблятиметься за данською моделлю (інвестиції безпосередньо в українські потужності або створення спільних підприємств).

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України ППО Дрони Японія Володимир Зеленський
Новини
Зеленський назвав умови для реальних компромісів із Росією
Зеленський назвав умови для реальних компромісів із Росією
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"