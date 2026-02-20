Україна готова розкрити власні технології Японії: Зеленський назвав умову
Україна готова передати Японії свої оборонні технології, зокрема морські безпілотники, та хоче взамін отримати доступ до ракет ППО.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
"Японія є однією з країн, що мають ліцензії або власне виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам. І звісно, ми хочемо співпрацювати, мати спільне виробництво або обмінюватися знаннями", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна готова відкрити наші технології – наприклад, морські дрони для захисту узбережжя.
"Не маючи власного флоту, ми змогли знищити частину російського флоту в Чорному морі за допомогою наших морських дронів. Вони не підходять до наших берегів через їх можливості", - додав глава держави.
Президент України також пояснив, що Японії можуть бути корисні здобутки України у кібербезпеці, дрони-перехоплювачі, управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз, ширший досвід сучасної війни тощо.
Експорт зброї та обмін технологіями
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Він може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.
Також раніше Україна та Хорватія домовилися про розширення спільного виробництва озброєння. Країни підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.
Як зазначав секретар РНБО Рустем Умєров, перші реальні експортні контракти з'являться не раніше другої половини 2026 року. Це пов'язано з тривалими процедурами сертифікації, тестування та закупівель з боку іноземних партнерів.
Пріоритетним товаром для продажу стануть українські безпілотники (повітряні, наземні та морські), частина яких вироблятиметься за данською моделлю (інвестиції безпосередньо в українські потужності або створення спільних підприємств).