ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина готова раскрыть собственные технологии Японии: Зеленский назвал условие

Пятница 20 февраля 2026 12:26
UA EN RU
Украина готова раскрыть собственные технологии Японии: Зеленский назвал условие Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина готова передать Японии свои оборонные технологии, в частности морские беспилотники, и хочет взамен получить доступ к ракетам ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Читайте также: Украина поделится технологиями производства дронов с США

"Япония является одной из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам. И конечно, мы хотим сотрудничать, иметь совместное производство или обмениваться знаниями", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова открыть наши технологии - например, морские дроны для защиты побережья.

"Не имея собственного флота, мы смогли уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью наших морских дронов. Они не подходят к нашим берегам из-за их возможностей", - добавил глава государства.

Президент Украины также пояснил, что Японии могут быть полезны достижения Украины в кибербезопасности, дроны-перехватчики, управление энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов, широкий опыт современной войны и тому подобное.

Экспорт оружия и обмен технологиями

Напомним, ранее Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия. Он может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

Также ранее Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения. Страны подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

Как отмечал секретарь СНБО Рустем Умеров, первые реальные экспортные контракты появятся не раньше второй половины 2026 года. Это связано с длительными процедурами сертификации, тестирования и закупок со стороны иностранных партнеров.

Приоритетным товаром для продажи станут украинские беспилотники (воздушные, наземные и морские), часть которых будет производиться по датской модели (инвестиции непосредственно в украинские мощности или создание совместных предприятий).

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину ПВО Дрони Япония Владимир Зеленский
Новости
Спецслужбы РФ готовили ликвидацию известных украинских деятелей: среди целей был Юсов
Спецслужбы РФ готовили ликвидацию известных украинских деятелей: среди целей был Юсов
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"