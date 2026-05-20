Україна готова до переговорів цими тижнями: Зеленський чекає того ж від Москви

За словами Зеленського, українська команда підтримувала хороші контакти з американською стороною - як з питань безпекової співпраці, так і щодо дипломатії з росіянами.

"Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до відповідних кроків.

"Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", - додав він.