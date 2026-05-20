Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина готова к переговорам в эти недели: Зеленский ждет того же от Москвы

21:45 20.05.2026 Ср
2 мин
Киев готов, но вопрос остается один, не спрячутся ли россияне?
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Украина имела "хорошие контакты" с США и надеется на возвращение к содержательным трехсторонним переговорам в ближайшие недели. На этот раз с участием Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского Украины 20 мая.

По словам Зеленского, украинская команда поддерживала хорошие контакты с американской стороной - как по вопросам безопасности сотрудничества, так и по дипломатии с россиянами.

"Если удастся в эти недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к соответствующим шагам.

"Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться", - добавил он.

Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоялся 24 января в Абу-Даби - по оценке информированного источника РБК-Украина, он завершился "с конструктивом".

В феврале в Абу-Даби состоялся второй раунд, после которого стороны встретились в Женеве. Мирные переговоры отошли на второй план из-за американо-иранского конфликта - позиции сторон по Донецкой области остаются несовместимыми.

7 мая секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу в США со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - ключевой темой стали гуманитарный трек и активизация дипломатического процесса.

