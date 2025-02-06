Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу полонених військових з КНДР, - посол

ЗСУ взяли в полон військових КНДР

Нагадаємо, 11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Солдат КНДР, серед іншого, розповіли про значні втрати серед військових свого контингенту.

Раніше президент Володимир Зеленський опублікував відео з допитами полоненого. Тоді солдат КНДР розповів що після поранення майже тиждень сам був на полі бою де його згодом врятували українські військові.

Також Зеленський запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину забрати полонених північнокорейських солдатів, однак з певною умовою.

Нещодавно полонений північнокорейський військовий розповів, що солдати КНДР були доставлені на територію РФ на поромі, а потім потягом. Вони перебували в цілковитій інформаційній ізоляції.

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