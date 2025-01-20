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Поромом та потягом: полонений солдат КНДР розповів, як РФ доставляла їх на війну проти України

Понеділок 20 січня 2025 11:21
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Поромом та потягом: полонений солдат КНДР розповів, як РФ доставляла їх на війну проти України Фото: полонений солдат КНДР (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Солдати Північної Кореї були доставлені на територію Російської Федерації на поромі, а потім потягом. Вони перебували в цілковитій інформаційній ізоляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане президентом Володимиром Зеленським у Telegram.

Зеленський уточнив, що у солдата КНДР розпитували розвідувальну інформацію щодо їх переміщення на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених.

"Всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені", - написав Зеленський.

Що сказав солдат КНДР у новому відео

Як розповів північнокореєць, після прибуття до РФ було кілька солдатів з КНДР, які проходили навчання щодо користування важкою технікою росіян. Однак він заявив, що сам не навчався цього.

Також полонений розповів, що був розвідником, а його мати не знає, де він знаходиться.

"Десь понад 100 пливли на кораблі, це був російський пором для вантажів. Там були тільки люди, без техніки. Ті, з ким був я на поромі був, ті були й потязі. У потязі було 6 столиків та ліжка, десь 100 осіб загалом," - каже він.

Солдат КНДР також розповів, що пішов служити відразу після школи, у 17 років, і вступив до армії на розвідувальну спеціальність.

Він також заявив, що нібито не знав, що буде воювати проти України. ЗА його словами, він нічого про Україну не знав, а про Південну Корею знав те що там менше гір ніж в КНДР.

Участь солдатів КНДР у війні проти України

У 2024 році стало відомо, що Кім Чен Ин направив солдатів КНДР для допомоги Росії у війні проти України. Цих військових росіяни залучили для "звільнення" Курської області від ЗСУ. За словами президента Володимира Зеленського, лише за два дні Росія втратила до батальйону солдат КНДР у Курській області.

Станом на 11 січня в полон українських військових потрапили двоє північнокорейських солдатів.

Раніше Зеленський вже публікував відео з допитами полоненого. Тоді солдат КНДР розповів що після поранення майже тиждень сам був на полі бою де його згодом врятували українські військові.

Детальніше про участь солдатів КНДР у війні та який це дає ефект на фронті - читайте у нашому авторському матеріалі.

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