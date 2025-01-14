Зеленський показав нове відео спілкування з полоненим солдатом КНДР

Президент Володимир Зеленський показав ще одне відео спілкування з полоненим солдатом Північної Кореї. Нещодавно ЗСУ захопили його у полон в ході бойових дій.

На відео у північнокорейця запитують, коли він потрапив у полон до ЗСУ. Чоловік відповідає, що не пам'ятає. За його словами, він пригадує лише бій, у якому його залишили побратими, і кілька днів він перебував сам.

"Мене поранили, а після бою був відступ. Оскільки я отримав поранення, то не міг пересуватися. І приблизно 3-5 днів залишався сам. Потім мене знайшли війська України", - каже він.

За словами полоненого, у Росії йому видали документи, проте там було не його ім'я та не було фото. Він також розповів, що в Росії їх навчали, як брати в полон українських військових.

За словами Зеленського, наразі встановлюються факти та перевіряються деталі щодо полоненого.

"Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну. Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", - написав Зеленський.

Що відомо про полонених солдатів КНДР

Деякий час тому українські бійці захопили у полон двох військових КНДР. Солдати були доставлені до Києва, де спілкуються зі слідчими СБУ.