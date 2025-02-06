Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу пленных военных из КНДР, - посол

ВСУ взяли в плен военных КНДР

Напомним, 11 января стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Солдат КНДР, среди прочего, рассказали о значительных потерях среди военных своего контингента.

Ранее президент Владимир Зеленский опубликовал видео с допросами пленного. Тогда солдат КНДР рассказал что после ранения почти неделю сам был на поле боя где его впоследствии спасли украинские военные.

Также Зеленский предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну забрать п ленных северокорейских солдат, однако с определенным условием.

Недавно пленный северокорейский военный рассказал, что солдаты КНДР были доставлены на территорию РФ на пароме, а затем поездом. Они находились в полной информационной изоляции.

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