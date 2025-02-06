Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу полонених військових з КНДР, - посол

Україна відкрита до обговорення з Південною Кореєю щодо можливої передачі двох полонених солдатів із КНДР з огляду на загрози у випадку їх репатріації, а також якщо вони відмовляться повертатися на батьківщину.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко в інтервʼю The Korean Times .

Він висловив сподівання, що в такому разі українська сторона проведе консультації з Південною Кореєю щодо способів передачі полонених.

"Враховуючи загрозу життю та свободі північнокорейських військовослужбовців у разі їх репатріації до КНДР, а також якщо вони відмовляться повертатися, ми відкриті для діалогу з міжнародними партнерами, зокрема з Республікою Корея, щодо можливостей їх передачі до третіх країн", - сказав Пономаренко.

ЗСУ взяли в полон військових КНДР

Нагадаємо, 11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Солдат КНДР, серед іншого, розповіли про значні втрати серед військових свого контингенту.

Раніше президент Володимир Зеленський опублікував відео з допитами полоненого. Тоді солдат КНДР розповів що після поранення майже тиждень сам був на полі бою де його згодом врятували українські військові.

Також Зеленський запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину забрати полонених північнокорейських солдатів, однак з певною умовою.

Нещодавно полонений північнокорейський військовий розповів, що солдати КНДР були доставлені на територію РФ на поромі, а потім потягом. Вони перебували в цілковитій інформаційній ізоляції.

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