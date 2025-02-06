Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу пленных военных из КНДР, - посол

Украина открыта к обсуждению с Южной Кореей относительно возможной передачи двух пленных солдат из КНДР, учитывая угрозы в случае их репатриации, а также если они откажутся возвращаться на родину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко в интервью The Korean Times .

Он выразил надежду, что в таком случае украинская сторона проведет консультации с Южной Кореей относительно способов передачи пленных.

"Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в КНДР, а также если они откажутся возвращаться, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности с Республикой Корея, относительно возможностей их передачи в третьи страны", - сказал Пономаренко.

ВСУ взяли в плен военных КНДР

Напомним, 11 января стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Солдат КНДР, среди прочего, рассказали о значительных потерях среди военных своего контингента.

Ранее президент Владимир Зеленский опубликовал видео с допросами пленного. Тогда солдат КНДР рассказал что после ранения почти неделю сам был на поле боя где его впоследствии спасли украинские военные.

Также Зеленский предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну забрать п ленных северокорейских солдат, однако с определенным условием.

Недавно пленный северокорейский военный рассказал, что солдаты КНДР были доставлены на территорию РФ на пароме, а затем поездом. Они находились в полной информационной изоляции.

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