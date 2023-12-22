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Україна готова напряму закуповувати озброєння у французьких виробників, - Умєров

П'ятниця 22 грудня 2023 11:56
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Україна готова напряму закуповувати озброєння у французьких виробників, - Умєров Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна готова не лише спільно виробляти зброю з французькими оборонними компаніями, але й закуповувати її напряму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра оборони України Рустема Умєрова.

Під час зустрічі із делегацією сенаторів парламенту Франції, які прибули з візитом до України, Умєров закликав французькі оборонні компанії спільно виробляти зброю. Також він зауважив на готовності країни закуповувати озброєння напряму.

"Вдячний народу Франції за усю підтримку, що надали Україні. Ознайомив із результатами перших 100 днів на посаді Міністра оборони", - написав міністр оборони.

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України й делегація сенаторів парламенту Франції (facebook.com/rustemumerov.ua)

Позиція Франції щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову та військову підтримку нашій країні.

Нещодавно представниця Міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр заявила про те, що Париж близький до погодження та укладання з Україною двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки для нашої держави.

Зокрема під час осіннього візиту до Києва міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів сторони порушили питання посилення ППО України та спільного виробництва окремих озброєнь.

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