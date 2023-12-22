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Украина готова напрямую закупать вооружение у французских производителей, - Умеров

Пятница 22 декабря 2023 11:56
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Украина готова напрямую закупать вооружение у французских производителей, - Умеров Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина готова не только совместно производить оружие с французскими оборонными компаниями, но и закупать его напрямую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Украины Рустема Умерова.

Во время встречи с делегацией сенаторов парламента Франции, которые прибыли с визитом в Украину, Умеров призвал французские оборонные компании совместно производить оружие. Также он отметил готовность страны закупать вооружение напрямую.

"Благодарен народу Франции за всю поддержку, которую оказали Украине. Ознакомил с результатами первых 100 дней в должности Министра обороны", - написал министр обороны.

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины и делегация сенаторов парламента Франции (facebook.com/rustemumerov.ua)

Позиция Франции по поводу войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Франция является одной из европейских стран, которая оказывает активную финансовую и военную поддержку нашей стране.

Недавно представительница Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила о том, что Париж близок к согласованию и заключению с Украиной двустороннего соглашения по гарантиям безопасности для нашего государства.

В частности, во время осеннего визита в Киев министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стороны подняли вопрос усиления ПВО Украины и совместного производства отдельных вооружений.

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