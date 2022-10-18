Україна готова довести участь Ірану у війні: передамо країнам ЄС мішок доказів, - Кулеба

"Ми готові кожній країні ЄС, яка має сумніви щодо постачання Іраном дронів до РФ, передати мішок доказів. Ми запитаємо колег в ЄС, хто саме має сумніви, і кожному передамо мішок доказів у вигляді уламків використаних Росією іранських дронів. Хай вивчають", - сказав він.

Кулеба вважає, що таке слідство швидко завершиться.

Нагадаємо, мністри закордонних справ ЄС закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни РФ проти України. США також планують посилити санкції проти Ірану через допомогу Росії.

До того ж, Україна збирається розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

Зазначимо, що офіційний Тегеран заперечує звинувачення України у постачанні дронів-камікадзе, якими РФ атакує об'єкти критичної інфраструктури. Вчора після чергових ударів окупантів по Києву офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що іранська сторона нібито не постачає зброю сторонам конфлікту.

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