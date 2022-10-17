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США готують санкції проти Ірану через постачання Росії зброї, - Politico

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Понеділок 17 жовтня 2022 20:42
США готують санкції проти Ірану через постачання Росії зброї, - Politico Фото: США готують санкції проти Ірану через продаж Росії зброї (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

США планують посилити санкції проти Ірану за допомогу Росії. Мова йде про те, що Тегеран хоче відправити Москві балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ми абсолютно точно збираємося накласти санкції на будь-кого, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців", - заявив чиновник адміністрації президента США.

Видання повідомляє, що адміністрація Джо Байдена в минулому розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до Росії та давала зрозуміти, що це призведе до санкцій.

Чиновник не повідомив, про які санкції йде мова, але скоріш за все, до них увійдуть економічні обмеження і заходи експортного контролю. Це має бути спрямовано проти третіх сторін, які допомагають Ірану та Росії.

Нагадаємо, що ЄС пригрозив Ірану жорсткими санкціями за участь у війні проти України.

Також стало відомо, що Іран планує поставити до Росії ракети класу "земля-земля" для продовження війни проти України. Країни уклали договор ще 18 вересня.

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, іранські дрони завдали ударів по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

Посольство США в України відреагувало на сьогоднішні удари Росії. Дипломати назвали атаки ганебними та відчайдушними.

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