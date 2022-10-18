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Украина готова доказать участие Ирана в войне: передадим странам ЕС мешок доказательств, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готова передать каждой стране Евросоюза, которая сомневается в участии Ирана в войне против нашего государства, обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается в поставке Ираном дронов в РФ, передать мешок доказательств. Мы спросим коллег в ЕС, кто именно сомневается, и каждому передадим мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов. Пусть изучают", - сказал он.

Кулеба считает, что такое следствие быстро завершится.

Напомним, министры иностранных дел ЕС призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне РФ против Украины. США также планируют ужесточить санкции против Ирана из-за помощи России.

К тому же, Украина собирается разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Отметим, что официальный Тегеран отрицает обвинения Украины в поставках дронов-камикадзе, которыми РФ атакует объекты критической инфраструктуры. Вчера после очередных ударов оккупантов по Киеву официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранская сторона якобы не поставляет оружие сторонам конфликта.

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Дмитрий КулебаИранРоссийская Федерация