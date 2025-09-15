Україна у фіналі Біллі Джин Кінг: де дивитися поєдинки безкоштовно

Збірна України з жіночого тенісу вперше в історії вийшла до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. Матчі стартують 16 вересня в Шеньчжені, а стежити за поєдинками вболівальники можуть онлайн та по телевізору.
Де дивитися матчі жіночої збірної України з тенісу - повідомляє РБК-Україна.
Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025 будуть доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.
Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.
Українська команда вже розпочала тренування перед змаганнями. А перший виступи українок відбудеться відразу у чвертьфіналі турніру, 17 вересня проти Іспанії.
У разі перемоги команда продовжить боротьбу у півфіналі та, можливо, фіналі турніру.
Відеотрансляції забезпечать повний доступ до всіх матчів, включаючи одиночні та парні поєдинки.
Для перегляду онлайн рекомендується приєднатися заздалегідь, аби не пропустити старт матчу.
Це перший в історії вихід України у фінальну частину Кубка після ребрендингу турніру.
Раніше українки тричі намагалися подолати кваліфікаційний раунд, проте безрезультатно. Загалом на найвищому рівні жіноча збірна України виступала втретє - у 2010 та 2012 роках у Світовій групі Кубка Федерації.
За команду виступатимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила та Надія Кіченок. Капітаном команди є Ілля Марченко.
Українки вже гарантували собі місце у фінальній частині турніру, вигравши ключові матчі групового етапу проти Польщі та Швейцарії.
Раніше ми писали про українських тенісисток в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Також читайте, як чоловіча національна команда здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.