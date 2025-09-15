Україна у фіналі Біллі Джин Кінг: де дивитися поєдинки безкоштовно

Де дивитися матчі

Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025 будуть доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.

Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.

Українська команда вже розпочала тренування перед змаганнями. А перший виступи українок відбудеться відразу у чвертьфіналі турніру, 17 вересня проти Іспанії.

У разі перемоги команда продовжить боротьбу у півфіналі та, можливо, фіналі турніру.

Відеотрансляції забезпечать повний доступ до всіх матчів, включаючи одиночні та парні поєдинки.

Для перегляду онлайн рекомендується приєднатися заздалегідь, аби не пропустити старт матчу.

Історичні матчі

Це перший в історії вихід України у фінальну частину Кубка після ребрендингу турніру.

Раніше українки тричі намагалися подолати кваліфікаційний раунд, проте безрезультатно. Загалом на найвищому рівні жіноча збірна України виступала втретє - у 2010 та 2012 роках у Світовій групі Кубка Федерації.

Хто грає за збірну

За команду виступатимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила та Надія Кіченок. Капітаном команди є Ілля Марченко.

Українки вже гарантували собі місце у фінальній частині турніру, вигравши ключові матчі групового етапу проти Польщі та Швейцарії.