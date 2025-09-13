Україна розпочала тренування перед фіналом Кубка Біллі Джин Кінг: що відомо

Жіноча збірна України з тенісу розпочала перше тренування у Шеньчжені перед фіналом Кубка Біллі Джин Кінг і вперше вийшла до фінальної частини турніру після ребрендингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаун фонду "Svitolina Foundation" у соцмережі Facebook .

Українки розпочали підготовку у Шеньчжені

13 вересня в Шеньчжені відбулося перше тренування збірної України під керівництвом капітана команди Іллі Марченка. На корт вийшли Еліна Світоліна та Людмила Кіченок.

Підготовка проходить у напруженому режимі, адже вже наступного дня українкам належить зустрітися з командою Іспанії у чвертьфіналі.

Збірна України готується до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг (фото: facebook.com/SvitolinaFoundation)

Склад збірної та формат турніру

До складу збірної України увійшли провідні тенісистки:

Еліна Світоліна (№13 WTA),

Марта Костюк (№25 WTA)

Юлія Стародубцева (№75 WTA)

Людмила Кіченок (№32 WTA)

Надія Кіченок (№55 WTA)

Формат чвертьфінальної зустрічі передбачає два одиночні матчі та один парний поєдинок, до двох виграних сетів із тай-брейками.

Україна гарантувала собі вихід у фінал

Українки забезпечили собі місце у фінальній частині Кубка під час другого матчу Еліни Світоліної проти Жіль Тайхманн.

Після другого ігрового дня Україна очолювала таблицю групи, обігравши Польщу у трьох матчах та не програвши жодного сету. У заключний день групового турніру Україна зустрілася зі Швейцарією.

У першому матчі протистояння зі Швейцарією Марта Костюк поступилася Селін Наеф у двох сетах. Проте вже у наступному поєдинку Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над Жіль Тайхманн - 6:4, 6:2.

Завдяки цьому результату Україна гарантовано залишилася вище Польщі та Швейцарії у групі.

Історичний успіх для українського жіночого тенісу

Це перший в історії вихід України у фінал Кубка Біллі Джин Кінг після ребрендингу турніру.

Раніше українська команда тричі намагалася подолати кваліфікаційний раунд, проте щоразу зазнавала поразок.

Водночас загалом на найвищому рівні жіноча збірна України виступає втретє: у 2010 та 2012 роках команда проходила до Світової групи Кубка Федерації.

Що далі для збірної України

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг пройде з 16 до 21 вересня у Шеньчжені.

Українська команда розпочне боротьбу з чвертьфіналу проти збірної Іспанії, а потім, у разі перемоги, продовжить боротьбу за трофей у півфіналі та фіналі турніру.