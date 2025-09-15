Украина в финале Билли Джин Кинг: где смотреть поединки бесплатно

Сборная Украины по женскому теннису впервые в истории вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг. Матчи стартуют 16 сентября в Шэньчжэне, а следить за поединками болельщики могут онлайн и по телевизору.
Где смотреть матчи женской сборной Украины по теннису - сообщает РБК-Украина.
Все матчи украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг 2025 будут доступны для просмотра бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.
Кроме этого, поединки можно смотреть на телеканале SetantaSports+ и на платформе setantasports.com.
Украинская команда уже начала тренировки перед соревнованиями. А первое выступления украинок состоится сразу в четвертьфинале турнира, 17 сентября против Испании.
В случае победы команда продолжит борьбу в полуфинале и, возможно, финале турнира.
Видеотрансляции обеспечат полный доступ ко всем матчам, включая одиночные и парные поединки.
Для просмотра онлайн рекомендуется присоединиться заранее, чтобы не пропустить старт матча.
Это первый в истории выход Украины в финальную часть Кубка после ребрендинга турнира.
Ранее украинки трижды пытались преодолеть квалификационный раунд, однако безрезультатно. Всего на самом высоком уровне женская сборная Украины выступала в третий раз - в 2010 и 2012 годах в Мировой группе Кубка Федерации.
За команду будут выступать Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок. Капитаном команды является Илья Марченко.
Украинки уже гарантировали себе место в финальной части турнира, выиграв ключевые матчи группового этапа против Польши и Швейцарии.
Ранее мы писали об украинских теннисистках в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Также читайте, как мужская национальная команда одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.