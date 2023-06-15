Україна фактично відіграє роль східного флангу НАТО, - Резніков

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Глава Міноборони наголосив, що для України захист Європи - "не просто абстрактне поняття". На його думку, Україна фактично стала східним флангом НАТО і продовжує посилювати співпрацю з Альянсом.

"Ми вже досягли вражаючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння і спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували програми навчання в країнах НАТО", - сказав він.

Резніков підкреслив, що Україна чекає від літнього саміту НАТО у Вільнюсі ясності щодо перспектив вступу. За його словами, "вся країна чекає на ясність: коли і як ми станемо повноправним членом Альянсу", а Міноборони та ЗСУ прагнуть досягнути максимальної оперативної сумісності з країнами НАТО.

"Наша мета - виконати все, що перебуває в компетенції Міноборони і ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такої міри, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав", - зазначає Резніков.

Варто зазначити, саміт лідерів країн НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Очікування України від саміту

Політичне керівництво наголошує, що Україна очікує від НАТО рішучих кроків щодо вступу. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" за результатами літнього саміту.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Альянс подасть чіткий сигнал про членство України. При цьому він заявив про створення нового формату співпраці - Рада Україна-НАТО.

Більше про новий формат і що не влаштовує нашу країну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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