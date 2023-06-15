Украина фактически играет роль восточного фланга НАТО, - Резников

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Глава Минобороны подчеркнул, что для Украины защита Европы - "не просто абстрактное понятие". По его мнению, Украина фактически стала восточным флангом НАТО и продолжает усиливать сотрудничество с Альянсом.

"Мы уже достигли впечатляющих результатов в борьбе с Россией благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали программы обучения в странах НАТО", - сказал он.

Резников подчеркнул, что Украина ожидает от летнего саммита НАТО в Вильнюсе ясности о перспективах вступления. По его словам, "вся страна ожидает ясности: когда и как мы станем полноправным членом Альянса", а Минобороны и ВСУ стремятся достичь максимальной оперативной совместимости со странами НАТО.

"Наша цель - выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств", - отмечает Резников.

Стоит отметить, что саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Ожидание Украины от саммита

Политическое руководство отмечает, что Украина ожидает от НАТО решительных шагов по вступлению. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые будут зафиксированы на бумаге.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина ожидает получить "четкий график вступления" по результатам летнего саммита.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс подаст четкий сигнал о членстве Украины. При этом он заявил о создании нового формата сотрудничества - Совет Украина-НАТО.

Больше о новом формате и что не устраивает нашу страну - читайте в материале РБК-Украина.

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