Путін має погодитися на припинення вогню, інакше на РФ чекають нові санкції, - Барро

Глава Кремля Володимиром Путіним повинен буде погодитися на припинення вогню, інакше на Росію чекатимуть нові санкційні заходи.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для La Tribune .

На думку французького міністра, Путін зацікавлений у тому, щоб серйозно поставитися до мирного плану Трампа, який доопрацювали під час переговорів у Женеві. Причина - невдачі РФ на фронті.

"Міліметрове просування російської армії на сході України відбувається ціною колосальних людських втрат: щодня на фронті гине понад 1000 російських солдатів", - сказав Барро.

Він пояснив, що для того, щоб приховати цю невдачу, РФ навмисно атакує цивільну інфраструктуру і житлові райони в тилу України, тим самим порушуючи міжнародне право і закони війни.

Також він підкреслив, що Москві залишається або погодиться зупинити війну, або готується до нових санкцій.

"Володимир Путін повинен погодитися на припинення вогню або змиритися з тим, що на Росію чекатимуть нові санкції, які виснажать її економіку, а також посиленій підтримці України з боку європейців", - резюмував глава французького МЗС.