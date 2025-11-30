Путін має погодитися на припинення вогню, інакше на РФ чекають нові санкції, - Барро
Глава Кремля Володимиром Путіним повинен буде погодитися на припинення вогню, інакше на Росію чекатимуть нові санкційні заходи.
Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для La Tribune.
На думку французького міністра, Путін зацікавлений у тому, щоб серйозно поставитися до мирного плану Трампа, який доопрацювали під час переговорів у Женеві. Причина - невдачі РФ на фронті.
"Міліметрове просування російської армії на сході України відбувається ціною колосальних людських втрат: щодня на фронті гине понад 1000 російських солдатів", - сказав Барро.
Він пояснив, що для того, щоб приховати цю невдачу, РФ навмисно атакує цивільну інфраструктуру і житлові райони в тилу України, тим самим порушуючи міжнародне право і закони війни.
Також він підкреслив, що Москві залишається або погодиться зупинити війну, або готується до нових санкцій.
"Володимир Путін повинен погодитися на припинення вогню або змиритися з тим, що на Росію чекатимуть нові санкції, які виснажать її економіку, а також посиленій підтримці України з боку європейців", - резюмував глава французького МЗС.
Мирний план США
Нагадаємо, кілька тижнів тому США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни. Документ у первісному вигляді мав 28 пунктів і був вигідний Росії, адже в ньому були основні "хотілки" Кремля.
Згідно з документом, Україна мала покинути Донбас, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і виконувати низку інших умов.
У зв'язку з цим у Женеві 23 листопада відбулася зустріч делегацій США, України та Європи. Сторони доопрацювали документ, зробивши його більш вигідним для українців.
Водночас Київ і Вашингтон випустили спільну заяву, в якій було зазначено, що остаточні положення документа будуть узгоджені на зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа.
Наразі робота над мирним планом триває. Учора Зеленський анонсував, що секретар РНБО Рустем Умеров разом з українською делегацією вже на шляху до США, щоб продовжувати роботу над документом.
Агентство Reuters писало, що зустріч з американською делегацією буде вже завтра і з боку США будуть держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.
Крім того, раніше сам Трамп анонсував, що відправить Віткоффа в Москву. Судячи із заяв Кремля, візит очікується наступного тижня.