Україна є ключовим джерелом сили Європи, - Сибіга

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на відкритті Українського дому у Мюнхені, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Сибіга зазначив, що ми живемо в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився.

"Настав час будувати внутрішню силу. І це можливо лише з Україною як невід'ємною частиною нової європейської архітектури безпеки. У нас достатньо власної сили. Нам лише потрібно це визнати - і Україна є ключовим джерелом цієї справжньої європейської сили", - наголосив він.

Міністр розповів, що всій Україні створені так звані "Пункти незламності" - центри стійкості, де люди отримують тепло, силу та підтримку, коли Росія намагається знищити життя.

"Я хочу, щоб цей Український дім став "Пунктом незламності" на Мюнхенській конференції з безпеки. Центром ясного мислення, солідарності та дій. Місцем інформації, де ви можете знайти свою справжню внутрішню силу. Сьогодні Україна є "Пунктом незламності" Європи - її головним центром стійкості", - зазначив Сибіга.