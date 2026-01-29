ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Не можу уявити": Каллас відкинула ідею Зеленського створити спільну армію Європи

Брюссель, Четвер 29 січня 2026 16:07
UA EN RU
"Не можу уявити": Каллас відкинула ідею Зеленського створити спільну армію Європи Фото: очільниця європейської дипломатії Кая Каллас (wikimedia)
Автор: Яна Коваль

В ЄС відреагували на ідею створення об’єднаних збройних сил Європи. Там вважають, що "паралельні структури лише завадять ефективній роботі вже існуючих армій та НАТО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови європейської дипломатії Каї Каллас, яку цитує "Радіо Свобода".

За її словами, у військовій справі ключовим фактором "є чітка структура та ієрархія".

"У кожної європейської країни є армія, і армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Тому я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію. Тож мають бути армії, що вже існують. Треба дивитися, як це працює на практиці", - заявила Каллас.

На її думку, поява окремої європейської армії створить плутанину в командуванні.

"Коли щось трапляється, потрібно, аби було зрозуміло, хто кому віддає накази. Якщо ми створимо паралельні структури, це лише розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися", - акцентувала Каллас.

Що запропонував Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам створити Збройні сили Європи чисельністю 3 млн військових.

Ініціатива створення єдиної європейської армії належить Україні. Це не конкуренція з НАТО чи США, а стратегічна потреба континенту мати власну потужну силу.

За даними Politico, європейські лідери вже розглядають можливість створення нового військового альянсу, де Україна могла б стати фундаментом завдяки своєму бойовому досвіду. Проте головним викликом залишається питання фінансування та єдиного командування.

Додамо, поштовхом до дискусії стали погрози президента США Дональда Трампа щодо торгівельних мит та зміни у політиці США.

Трамп оголосив про запровадження мит проти союзників, звинувачуючи їх у спробах завадити США встановити контроль над Гренландією.

Цей крок став для європейських лідерів сигналом до дії, змусивши їх серйозно обговорювати створення власного військового альянсу та посилення автономної оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз НАТО Війна в Україні
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві