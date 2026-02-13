Украина является ключевым источником силы Европы, - Сибига

Сейчас Украина является ключевым источником силы Европы и ее главным центром устойчивости.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на открытии Украинского дома в Мюнхене, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Сибига отметил, что мы живем в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился.

"Пришло время строить внутреннюю силу. И это возможно только с Украиной как неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности. У нас достаточно собственной силы. Нам только нужно это признать - и Украина является ключевым источником этой настоящей европейской силы", - подчеркнул он.

Министр рассказал, что по всей Украине созданы так называемые "Пункты несокрушимости" - центры устойчивости, где люди получают тепло, силу и поддержку, когда Россия пытается уничтожить жизнь.

"Я хочу, чтобы этот Украинский дом стал "Пунктом несокрушимости" на Мюнхенской конференции по безопасности. Центром ясного мышления, солидарности и действий. Местом информации, где вы можете найти свою настоящую внутреннюю силу. Сегодня Украина является "Пунктом несокрушимости" Европы - ее главным центром устойчивости", - отметил Сибига.