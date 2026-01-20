Європі потрібна обʼєднана армія чисельністю не менше 3 мільйонів, - Зеленський

Ідея створення Збройних сил Європи належить Україні та була запропонована партнерам як елемент посилення безпеки континенту. Йдеться про армію щонайменше 3 мільйони військових.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив у відповідь на питання журналістів.

За словами президента, формування Збройних сил Європи не є конкуренцією США чи Альянсу, а відповіддю на потребу Європи мати власну сильну армію.

"Мати Збройні сили Європи - це не значить конкурувати з Америкою. Це означає, що Європа як окремий континент має мати свою сильну армію. Це не руйнує і не замінює НАТО", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна може стати одним із ключових елементів такої армії, якщо європейські лідери підтримають ідею. За його словами, мова йде не лише про кількість військових - не менше 3 мільйонів, - а й про системний обмін технологіями.

Президент підкреслив, що Україна вже ділиться з партнерами бойовим досвідом і технологіями, перевіреними у війні, зокрема у сфері перехоплення повітряних цілей. Натомість країни-партнери надають розвіддані та інші можливості.

"Без нашого воєнного досвіду деякі країни навіть не знали б, як реально працює їхня зброя. Завдяки Україні ці системи доопрацьовуються", - зазначив Зеленський.

Окремо він наголосив, що концепція Збройних сил Європи передбачає не лише спільну армію, а й розгалужену систему складів озброєння, ППО та військових технологій по всій Європі, що посилить загальну безпеку континенту.