Європі потрібна обʼєднана армія чисельністю не менше 3 мільйонів, - Зеленський
Ідея створення Збройних сил Європи належить Україні та була запропонована партнерам як елемент посилення безпеки континенту. Йдеться про армію щонайменше 3 мільйони військових.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у відповідь на питання журналістів.
За словами президента, формування Збройних сил Європи не є конкуренцією США чи Альянсу, а відповіддю на потребу Європи мати власну сильну армію.
"Мати Збройні сили Європи - це не значить конкурувати з Америкою. Це означає, що Європа як окремий континент має мати свою сильну армію. Це не руйнує і не замінює НАТО", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна може стати одним із ключових елементів такої армії, якщо європейські лідери підтримають ідею. За його словами, мова йде не лише про кількість військових - не менше 3 мільйонів, - а й про системний обмін технологіями.
Президент підкреслив, що Україна вже ділиться з партнерами бойовим досвідом і технологіями, перевіреними у війні, зокрема у сфері перехоплення повітряних цілей. Натомість країни-партнери надають розвіддані та інші можливості.
"Без нашого воєнного досвіду деякі країни навіть не знали б, як реально працює їхня зброя. Завдяки Україні ці системи доопрацьовуються", - зазначив Зеленський.
Окремо він наголосив, що концепція Збройних сил Європи передбачає не лише спільну армію, а й розгалужену систему складів озброєння, ППО та військових технологій по всій Європі, що посилить загальну безпеку континенту.
Що передувало
Погрози президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі торговельні мита проти будь-яких країн, які намагатимуться завадити йому встановити контроль над Гренландією, стали для Європи останнім сигналом до дії.
За даними видання Politico, країни Європи планують створити новий військовий альянс на противагу НАТО, до якого також можуть включити і Україну.