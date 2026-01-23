Україна могла б стати основою об’єднаних сил Європи, але після війни, - Зеленський
Україна могла б стати основою об’єднаних сил Європи, але вже після війни з Росією. Адже зараз на це немає часу, бо основний фокус на фронті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
"У нас найбільша армія з досвідом війни. Основою для об'єднаних сил Європи могла б бути українська армія. Для цього потрібно кілька кроків, на які у нас сьогодні немає часу", - сказав Зеленський.
За його словами, є юридичні, бюрократичні кроки, а також потрібне залучення джерел фінансування.
"У нас на це немає часу, бо ми фокусуємось на фронті. Як тільки закінчиться війна, ми безумовно долучились би до цієї структури. Що могла б зробити Європа зараз - підготувати всю фінансову базу", - додав президент.
Ідея щодо об’єднаних сил Європи
Нагадаємо, країни Європи планують створити новий військовий альянс на противагу НАТО, до якого також можуть включити й Україну.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ідея створення Збройних сил Європи належить Україні та була запропонована партнерам як елемент посилення безпеки континенту. Йдеться про армію щонайменше 3 мільйони військових.
За його словами, формування Збройних сил Європи не є конкуренцією США чи Альянсу, а відповіддю на потребу Європи мати власну сильну армію.
Зеленський зазначив, що Україна може стати одним із ключових елементів такої армії, якщо європейські лідери підтримають ідею. За його словами, мова йде не лише про кількість військових - не менше 3 мільйонів, - а й про системний обмін технологіями.